Paso de la Patria: La Policía recuperó un parlante robado, hay un demorado

En horas de la mañana de ayer 09-11-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Paso de la Patria, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar un parlante recientemente sustraído y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 09:30 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de un parlante que se encontraba en la vereda de un domicilio.

Ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar el sistema de audio recientemente sustraído, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven de 26 años de edad, quien, conforme a las primeras averiguaciones, contraria con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.