Paso de la Patria: La Policía recuperó un parlante robado, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron pasadas las
09:30 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de un parlante que se
encontraba en la vereda de un domicilio.
Ante tal circunstancia y de forma inmediata los
policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los
patrullajes por la zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar el
sistema de audio recientemente sustraído, así mismo procedieron a la
aprehensión del presunto autor del hecho, un joven de 26 años de edad, quien,
conforme a las primeras averiguaciones, contraria con antecedentes policiales
por delitos contra la propiedad.
El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.