miércoles, 26 de noviembre de 2025

Paso de los Libres: Demoran a dos hombres y secuestran elementos relacionados a una causa que investigan

En el marco investigativo por una causa judicial por Supuesta Tentativa de Homicidio, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Tercera de Paso de los Libres en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, en la jornada de ayer 25-11-25 diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio La Merced, oportunidad en que procedieron a la detención de dos personas mayores de edad y el secuestro preventivo de elementos presuntamente relacionados a la causa.

El procedimiento, lo llevaron a cabo en forma conjunta y coordinada con personal de la División de Investigación, las Comisarias de Distritos Primera y Segunda, Comisaria de la Mujer y El Menor; grupo especial G.T.O, GRIM y Canes, logrando la detención de dos personas de 18 y 25 años de edad, quienes –según las investigaciones efectuadas- estarían sindicado como los presuntos autores del hecho; además hallaron y secuestraron una motocicleta de 110cc, dos teléfonos celulares y una chuza, presuntamente relacionados el hecho que se investiga.

Al respecto, las personas detenidas y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaría de distrito, a fin de continuar con las diligencias del caso.