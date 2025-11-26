Paso de los Libres: Demoran a dos hombres y secuestran elementos relacionados a una causa que investigan

El procedimiento, lo llevaron a cabo en forma conjunta y coordinada con
personal de la División de Investigación, las Comisarias de Distritos Primera y
Segunda, Comisaria de la Mujer y El Menor; grupo especial G.T.O, GRIM y Canes, logrando
la detención de dos personas de 18 y 25 años de edad, quienes –según las
investigaciones efectuadas- estarían sindicado como los presuntos autores del
hecho; además hallaron y secuestraron una motocicleta de 110cc, dos teléfonos
celulares y una chuza, presuntamente relacionados el hecho que se investiga.
Al respecto, las personas detenidas y lo secuestrado fueron puestos a
disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaría de distrito,
a fin de continuar con las diligencias del caso.