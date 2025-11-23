Paso de los Libres: La Policía secuestró bochitas de cocaína, hay dos demorados

En horas de la noche del viernes
21-11-25, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata
Motorizada de Paso de los Libres, momentos en que se encontraban realizando
recorridas de prevención de ilícitos identificaron y demoraron a dos personas
mayores de edad -18 y 39 años- quienes circulaban por Avenida Arturo Frondizi y
calle Cap. Pedro Giaccino bordo de una motocicleta de 110cc.
En la oportunidad, también se
hizo presente personal de la Comisaria de Distrito Segunda, quienes en forma
conjunta realizaron el palpado de seguridad correspondientes, logrando de ésta
manera determinar que poseían un total de 13 envoltorios “bochitas”,
conteniendo en su interior sustancia blanquecina, por lo que se solicitó la
valiosa colaboración de efectivos dependientes de la División de Drogas
Peligrosas de la Unidad Regional IV°, quienes efectuaron el correspondiente
narco tés, arrojando positivo para cocaína, con un peso de 0.11 (cero, once)
gramos.
Al respecto, las personas
demoradas y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y
trasladados hasta la citada comisaria, donde se llevan a delante las
diligencias del caso.