domingo, 23 de noviembre de 2025

Paso de los Libres: La Policía secuestró bochitas de cocaína, hay dos demorados

En horas de la noche del viernes 21-11-25, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada de Paso de los Libres, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención de ilícitos identificaron y demoraron a dos personas mayores de edad -18 y 39 años- quienes circulaban por Avenida Arturo Frondizi y calle Cap. Pedro Giaccino bordo de una motocicleta de 110cc.

En la oportunidad, también se hizo presente personal de la Comisaria de Distrito Segunda, quienes en forma conjunta realizaron el palpado de seguridad correspondientes, logrando de ésta manera determinar que poseían un total de 13 envoltorios “bochitas”, conteniendo en su interior sustancia blanquecina, por lo que se solicitó la valiosa colaboración de efectivos dependientes de la División de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IV°, quienes efectuaron el correspondiente narco tés, arrojando positivo para cocaína, con un peso de 0.11 (cero, once) gramos.

Al respecto, las personas demoradas y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria, donde se llevan a delante las diligencias del caso.