miércoles, 26 de noviembre de 2025

Paso de los Libres: Secuestran un automóvil y cigarrillos de contrabando

En la jornada de ayer efectivos policiales de la Comisaría de distrito Primera de Paso de los Libes en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal por un hecho delictivo perpetrado recientemente, tras diligenciar ordenes de allanamientos secuestraron diversas cosas que podrían guardar relación con el hecho que se investiga.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, luego de diversos trabajos de investigación llevó a los policías, a diligenciar ordenes de allanamientos en domicilios ubicados en los Barrios las Palmas, 67 viviendas, y Pasaje Mouzo de esa ciudad, en ese marco, procedieron al secuestro de teléfonos celulares, paquetes de pan de rayar, un automóvil marca Toyota corolla, así mismo secuestraron un gran número de cigarrillos de origen extranjero.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.