Paso de los Libres: Secuestran un automóvil y cigarrillos de contrabando

En la jornada de ayer efectivos
policiales de la Comisaría de distrito Primera de Paso de los Libes en el marco
de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal
por un hecho delictivo perpetrado recientemente, tras diligenciar ordenes de
allanamientos secuestraron diversas cosas que podrían guardar relación con el
hecho que se investiga.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, en colaboración con la unidad fiscal interviniente,
luego de diversos trabajos de investigación llevó a los policías, a diligenciar
ordenes de allanamientos en domicilios ubicados en los Barrios las Palmas, 67
viviendas, y Pasaje Mouzo de esa ciudad, en ese marco, procedieron al secuestro
de teléfonos celulares, paquetes de pan de rayar, un automóvil marca Toyota
corolla, así mismo secuestraron un gran número de cigarrillos de origen
extranjero.
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.