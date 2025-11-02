Peatón grave tras ser atropellado por una motocicleta

En horas de la noche del viernes 31-10-25, personal policial dependientes de la Comisaria Septima urbana, tomaron conocimiento que por Peatonal entre Monoblock 15, 3 y 16, con accesos por Avenida Paysandú y calle Rafaela, se habria registrado un sineistro vial entre una motocicleta y un peaton.
Según la ifniramncion incial obtenida, el hecho se
habria registrado cerca de las 21:30 horas y tuvo como protagonistas a una
motocicleta –marca Yamaha Crypton de 110cc- el cual tenia a dos jovenes mayores
de 19 y 21 años de edad como ocupantes y
por otra parte un peaton mayor de edad.
A consecuencia del siniestro todos fueron trasladados
hasta el hospital Escuela donde tras ser examinados se determino que el
conductor del rodado –mayor de 19- resultó con lesiones de carácter graves, en
tanto que los demas con lesioones de menor consideracion.
Al respecto, en la citada comisaria se llevan a cabo las diligencias del caso.