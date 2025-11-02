domingo, 2 de noviembre de 2025

Peatón grave tras ser atropellado por una motocicleta

En horas de la noche del viernes 31-10-25, personal policial dependientes de la Comisaria Septima urbana, tomaron conocimiento que por Peatonal entre Monoblock 15, 3 y 16, con accesos por Avenida Paysandú y calle Rafaela, se habria registrado un sineistro vial entre una motocicleta y un peaton.

Según la ifniramncion incial obtenida, el hecho se habria registrado cerca de las 21:30 horas y tuvo como protagonistas a una motocicleta –marca Yamaha Crypton de 110cc- el cual tenia a dos jovenes mayores de 19 y 21 años de edad como ocupantes y por otra parte un peaton mayor de edad.

A consecuencia del siniestro todos fueron trasladados hasta el hospital Escuela donde tras ser examinados se determino que el conductor del rodado –mayor de 19- resultó con lesiones de carácter graves, en tanto que los demas con lesioones de menor consideracion.

Al respecto, en la citada comisaria se llevan a cabo las diligencias del caso.