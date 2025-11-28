Rápido accionar: La Policía recuperó un costoso celular

En horas de la tarde de ayer 27-11-25, efectivos policiales de la unidad especial anti arrebatos en momentos en que realizaban distintas labores específicas, tras un eficaz despliegue lograron recuperar un teléfono celular denunciado como sustraído.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de tomar conocimiento que días atrás, en inmediaciones de calle 25 de mayo y Roca, un joven habría sido víctima de la sustracción de un teléfono celular –marca Iphone 13-en la modalidad denominada “arrebato”. Tal es así, que de forma inmediata iniciaron diversos trabajos de investigación en colaboración con sus pares de la Comisaría sexta urbana y de la unidad fiscal interviniente.
En este marco, en la tarde de ayer, lograron localizar en inmediaciones de calles Esteban Bajab y Zacarias Sanchez, zona de pasillos a un sujeto quien al advertir la presencia policial arroja un teléfono celular y emprende su huida aprovechando la zona de difícil acceso, por lo que procedieron al secuestro del dispositivo, el cual se trataría del denunciado como sustraído.
El teléfono celular recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.