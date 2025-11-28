Goya: Robó una bordeadora y terminó preso

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Tercera de Goya, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, referente a un legajo judicial en trámite por – supuesto Hurto-, tras haber realizado una eficaz labor investigativa, lograron posteriormente recuperar una bordeadora que fuera denunciada como sustraída y además, demoraron a un joven, presuntamente vinculado a la causa que se investiga.
El
procedimiento, fue realizado luego de que los efectivos tomaron conocimiento
del ilícito ocurrido por calle José Gómez al 2800 de la citada ciudad, por lo
que, iniciaron amplias tareas investigativas, lo que posibilitó luego hallar y
recuperar una bordeadora – marca Decker-, la cual fue secuestrada bajo las
formalidades legales, además, demoraron a un hombre – de 27 años de edad- quien
estaría sindicado como presunto autor del hecho.
Lo recuperado
junto al demorado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a
la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.