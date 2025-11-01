sábado, 1 de noviembre de 2025

Saladas: Camionero se puso loco cuando le iban a secuestrar una carga ilegal y mordió a un Policía

Todo pasó anoche por Ruta Provincial Nº6, en el paraje Paso Aguirre. Personal de la Policía Rural de Saladas estaba haciendo un operativo cuando frenaron un camión cargado con rollizos de pino sin ningún papel, sin luces, sin frenos, un verdadero peligro andante ese vehículo y encima cargado con rillizos . 

Los dos ocupantes, oriundos de Santa Rosa, no supieron explicar nada sobre la carga ni el camión. Nada tenía papeles .  Cuando los efectivos les dijeron que el rodado iba a ser secuestrado, el conductor José Rufino Frutos explotó. Se resistió con todo, se tiró encima del personal y en medio del forcejeo terminó mordiéndole la mano al sargento que intentaba calmarlo.

Como si fuera poco, aparecieron familiares del tipo para meter presión. Pero la Policía Rural no se dejó apretar: lo redujeron, lo trasladaron y ahora enfrenta una causa por “atentado y resistencia contra la autoridad y lesiones”.

El camión quedó secuestrado, la carga también, y el caso quedó en manos del fiscal de Santa Rosa quien seguramente será estricto ante la irresponsabilidad y la violencia de Rufino.