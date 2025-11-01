Saladas: Camionero se puso loco cuando le iban a secuestrar una carga ilegal y mordió a un Policía

Los dos ocupantes, oriundos de Santa Rosa, no supieron explicar nada sobre la carga ni el camión. Nada tenía papeles . Cuando los efectivos les dijeron que el rodado iba a ser secuestrado, el conductor José Rufino Frutos explotó. Se resistió con todo, se tiró encima del personal y en medio del forcejeo terminó mordiéndole la mano al sargento que intentaba calmarlo.
Como si fuera poco, aparecieron familiares del tipo para meter presión. Pero la Policía Rural no se dejó apretar: lo redujeron, lo trasladaron y ahora enfrenta una causa por “atentado y resistencia contra la autoridad y lesiones”.
El camión quedó secuestrado, la carga también, y el caso quedó en manos del fiscal de Santa Rosa quien seguramente será estricto ante la irresponsabilidad y la violencia de Rufino.