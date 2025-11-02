San Cosme: En tareas de prevención la Policía recuperó reflectores robados de una cancha

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Cosme tomaron conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en la cancha municipal de esa localidad, lugar donde persona de identidad desconocida habría sustraído un total de 18 reflectores.
Ante tal situación, los mencionados efectivos en forma conjunta con el Área de Investigación dependientes de la Unidad Regional I, llevaron adelante tareas investigativas, lo que permitió finalmente hallar y secuestrar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos, los cuales se encontraban abandonados en una zona de baldío.
Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con los tramites al respecto.