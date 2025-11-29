San Luis del Palmar: Traía una vaca carneada en la camioneta y terminó preso

En la jornada de ayer 28-11-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica San Luis del Palmar, dando cumplimiento al marco del plan operacional de Seguridad Rural y Ecológica diagramando por la Jefatura de Policía, mientras realizaban operativos de contralor, secuestraron productos cárnicos de un animal vacuno, faenado y trasportado sin las documentaciones correspondientes y las medidas establecidas por las ley de policía sanitaria animal (Art. 206 del Código Penal en vigencia) y por lo cual demoraron a un hombre.
El procedimiento, lo llevaron a cabo los mencionados policías, cuando encontrándose realizando operativos de control de vehículos e identificación de personas, por Ruta Provincial N°4 y Ruta Provincial N°91, detuvieron la marcha de una camioneta -marca Toyota Hilux-; conducido por un hombre de 50 años de edad, quien trasportaba, bolsas conteniendo alrededor de 300 kg de carne vacuna y los cuales, habrían sido faenados y eran trasportados, sin las medidas sanitarias exigidas para el caso.
Al respecto, se dio intervención a la unidad fiscal en turno, efectuándose el secuestro de la carne y la demora de este hombre, prosiguiéndose con las diligencias y trámites pertinentes.