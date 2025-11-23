San Roque: Demoran a dos personas y secuestran un rifle con municiones

En la jornada de ayer 21-11-25, efectivos policiales dependientes de la Policía Rural y Ecológica de San Roque, tras hallarse realizando recorridas de prevención en zona norte de 9 de Julio, departamento de San Roque al intentar identificar a los ocupantes de un automóvil, los mismos intentan evadir y darse a la fuga, pero tras un rápido accionar de los uniformados fueron demorados e identificados.
Las personas fueron identificadas, tratándose de dos mayores de edad; asimismo, continuando con el procedimiento, se pudo determinar que dentro del rodado poseían un rifle calibre 22 sin documentación, municiones, una mira telescópica y un cuchillo tipo carnicero.
Los elementos secuestrados y las personas demoradas fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.