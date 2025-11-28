Santo tomé: Secuestran un camión que transportaba animales vacunos y búfalos ilegalmente

En la jornada de ayer 27-11-25, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Santo Tomé tras llevar adelante operativos de contralor procedieron a la detención de un camión, el cual trasladaba varios animales, de dudosa procedencia y con guías adulteradas.
En la
oportunidad, secuestraron un total de 30 animales (15 vacas, 10 terneros y 05
bufalos) los cuales fueron detectaron importantes inconsistencias en las
documentaciones y trazabilidad de los animales transportados, como irregularidades en marcas, señales, guías de traslado y destinos
declarados.; asimismo, el conductor del rodado, fue puesto a disposición de la
justicia.