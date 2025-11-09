domingo, 9 de noviembre de 2025

Se entregó el Colombiano que amenazó a inspectores de tránsito durante un operativo

El viernes en horas del mediodía, se entregó finalmente a la justicia un hombre de apellido Trujillo (mayor de edad), quien estaba siendo intensamente buscado por la Policía desde la semana pasada, ya que en principio estaría sindicado como el presunto agresor a un inspector de tránsito municipal, durante un operativo de contralor.

El mismo, se habría presentado espontáneamente ante la Fiscal de la UFIC N°4, ante ello, se dispuso que fuera alojado en una dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.