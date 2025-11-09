Se entregó el Colombiano que amenazó a inspectores de tránsito durante un operativo

El viernes en horas del mediodía, se entregó finalmente a la justicia un hombre de apellido Trujillo (mayor de edad), quien estaba siendo intensamente buscado por la Policía desde la semana pasada, ya que en principio estaría sindicado como el presunto agresor a un inspector de tránsito municipal, durante un operativo de contralor.
El mismo, se habría presentado espontáneamente
ante la Fiscal de la UFIC N°4, ante ello, se dispuso que fuera alojado en una
dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.