sábado, 1 de noviembre de 2025

Secuestran materiales de construcción, tras una supuesta estafa

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Quinta urbana, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a dos causas iniciadas tras dos denuncias realizadas por supuesta estafa, y por el cual, en la jornada de ayer 31-10-25 diligenciaron una orden de allanamiento donde secuestraron varios elementos de interés para la causa.

El procedimiento, lo diligenciaron en un domicilio ubicado en el barrio Rio Paraná, oportunidad en que lograron hallar y secuestrar 55 soleras, 1.000 tornillos, 40 PVC de 6 metros; asimismo, por otra denuncia por la misma causa, secuestraron otros elementos, entre ellos, 03 cajas de cerámico de 36x36 con 54 cerámicos, 08 cajas de cerámicos símil madera  de 56x56, con 164 cerámicos, 01 bolsa de pagamento de marca weber, 01 bolsa de pagamento rota de marca weber, 02 bolsas de pagamento de marca klaukol, 04 paquetes de patina de 1kg cada uno, de marca klaukol y 04 paquetes de patina de 2kg cada uno.

Los elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.