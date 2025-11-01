Secuestran materiales de construcción, tras una supuesta estafa

El procedimiento, lo diligenciaron en un
domicilio ubicado en el barrio Rio Paraná, oportunidad en que lograron hallar y
secuestrar 55 soleras, 1.000 tornillos, 40 PVC de 6 metros; asimismo, por otra
denuncia por la misma causa, secuestraron otros elementos, entre ellos, 03
cajas de cerámico de 36x36 con 54 cerámicos, 08 cajas de cerámicos símil
madera de 56x56, con 164 cerámicos, 01
bolsa de pagamento de marca weber, 01 bolsa de pagamento rota de marca weber,
02 bolsas de pagamento de marca klaukol, 04 paquetes de patina de 1kg cada uno,
de marca klaukol y 04 paquetes de patina de 2kg cada uno.
Los elementos secuestrados, fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.