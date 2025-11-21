viernes, 21 de noviembre de 2025

Susto en Mercedes: Se incendió un automóvil en una estación de servicios

Un automovilista ingresó a la estación de servicios YPF Romero, situada en la zona céntrica de Mercedes, en momentos en que se asomaban lenguas de fuego entre las ruedas delanteras.

La situación fue advertida por un playero que atendía a otro cliente y reaccionó de inmediato. Se apoderó de un matafuego mientras empujaban al vehículo para sacarlo del sector de la máquinas expendedoras de combustible. Se llamó a los bomberos voluntarios, pero el principio de incendio en el auto ya había sido controlado. La imagen captada por cámaras de seguridad se viralizó.

Fuente: www.republicadecorrientes.com