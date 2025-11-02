Tras allanamiento demoran a un hombre y secuestran varios elementos robados

En horas de la mañana de hoy 02-11-25, personal policial dependientes de la Comisaria Quinta urbana, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación en el marco investigativo relacionado a una causa judicial diligenciaron una orden de allanamiento logrando en la oportunidad el secuestro preventivo de elementos de interés para la causa y la demora de un hombre mayor de edad.
El procedimiento, lo llevaron a cabo en forma conjunta con personal del
grupo especial GTO, en un domicilio ubicado por calle Suiza al 3400
aproximadamente, lugar donde secuestraron 04 gorras y un cable alargue; así
también demoraron a un hombre mayor de edad, presuntamente relacionado a la
causa que se investiga.
La persona demorada y los elementos secuestrados fueron puestos a
disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de
continuar con las diligencias del caso.