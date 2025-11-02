domingo, 2 de noviembre de 2025

Tras allanamiento demoran a un hombre vinculado a una causa judicial

Personal policial dependientes de la Direccion General de Delitos Complejos e Informaticos llevaron adelante tareas investigativas en relacion a un legajo judicial en tramite y por el cual en la mañana de ayer 01-11-25, en forma conjunta con el grupo especial PAR diligenciaron una orden de allanamiento en el cual aprehendieron a una persona, quien estaria sindicado como el presunto autor del hecho.

El procedimiento, lo llevaron a cabo los mencioandos efectivos en un domicilio ubicado en el barrio Ponce de esta ciudad, lugar donde aprehendieron a un mayor de edad, quien -según las tareas investigativas realizadas- estaria relacionado con el hecho que se investiga.

La persona aprehendida fue puesta a disposicion de la justicia y trasladada hasta la citada Direccion General a fin de continuar con los tramites correspondientes.