Tras allanamiento demoran a un hombre vinculado a una causa judicial

Personal policial dependientes de la Direccion General de Delitos Complejos e Informaticos llevaron adelante tareas investigativas en relacion a un legajo judicial en tramite y por el cual en la mañana de ayer 01-11-25, en forma conjunta con el grupo especial PAR diligenciaron una orden de allanamiento en el cual aprehendieron a una persona, quien estaria sindicado como el presunto autor del hecho.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo los mencioandos efectivos en un domicilio ubicado en el barrio Ponce de
esta ciudad, lugar donde aprehendieron a un mayor de edad, quien -según las
tareas investigativas realizadas- estaria relacionado con el hecho que se
investiga.
La persona aprehendida fue puesta a disposicion de la justicia y trasladada hasta la citada Direccion General a fin de continuar con los tramites correspondientes.