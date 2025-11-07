viernes, 7 de noviembre de 2025

Tras allanamiento secuestran cocaína, dinero y elementos de dudosa procedencia, hay dos personas demoradas

En el marco investigativo de una causa por supuesto robo registrado días atrás, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante trabajos investigativos, lo que permitió el diligenciamiento de una orden judicial en el cual secuestraron elementos de interés para la causa entre otros, además detuvieron a dos personas mayores de edad.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos en horas de la mañana de ayer  06-11-25  un domicilio ubicado en el barrio Santa Lucia de esta ciudad, lugar donde lograron el secuestro preventivo de varios elementos como ser, una motocicleta de 110 cc, desmalezadora, planchita de pelo, secador de pelo, que tendrían relación con la causa que se investiga y con otros hechos; asimismo, continuando con el procedimiento, en uno de los sectores del mencionado lugar hallaron y secuestraron una balanza de precisión, dinero en efectivo y sustancia blanquecina, distribuidas en distintas ,fracciones por lo que se solicitó la colaboración del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes efectuaron el correspondiente test orientativo, el cual arrojo positivo para cocaína de máxima pureza, siendo un total de 10 gramos.

Por el hecho, en el lugar también procedieron a la detención de un hombre y una mujer -mayores de edad-, quienes, junto con lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada Unidad a fin de continuar con las diligencias del caso.