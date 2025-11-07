Tras allanamiento secuestran cocaína, dinero y elementos de dudosa procedencia, hay dos personas demoradas

El procedimiento, lo
concretaron los mencionados efectivos en horas de la mañana de ayer 06-11-25 un domicilio ubicado en el barrio Santa Lucia
de esta ciudad, lugar donde lograron el secuestro preventivo de varios
elementos como ser, una motocicleta de 110 cc, desmalezadora, planchita de
pelo, secador de pelo, que tendrían relación con la causa que se investiga y
con otros hechos; asimismo, continuando con el procedimiento, en uno de los
sectores del mencionado lugar hallaron y secuestraron una balanza de precisión,
dinero en efectivo y sustancia blanquecina, distribuidas en distintas ,fracciones
por lo que se solicitó la colaboración del personal de la Dirección General de
Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes efectuaron el correspondiente
test orientativo, el cual arrojo positivo para cocaína de máxima pureza, siendo
un total de 10 gramos.
Por el hecho, en el lugar también procedieron a la detención de un hombre y una mujer -mayores de edad-, quienes, junto con lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada Unidad a fin de continuar con las diligencias del caso.