Tras cinco allanamientos, detienen a un sujeto y secuestran tres motos de dudosa procedencia

Personal de la Comisaría Decimosexta asestó un duro golpe a una banda dedicada a la sustracción de motocicletas en la capital, tras ejecutar cinco órdenes de allanamiento simultáneas. En uno de ellos cayó un conocido delincuente conocido con el alias "Ventanita".
Siguiendo instrucciones del comando superior, la Comisaría 16ª inició una intensa investigación. Con la colaboración crucial de la División Análisis Criminal y el personal del 911, se analizaron las secuencias fílmicas de un robo ocurrido en la calle Antonio Sáenz al 1400 del Barrio San José.
Como resultado de la identificación, se solicitaron y obtuvieron cinco órdenes de allanamiento. Los procedimientos fueron diligenciados por personal de la Comisaría 16ª, a cargo del Oficial Principal Gabriel Meza, y contaron con la colaboración de la División PAR e INFANTERÍA.
Los allanamientos se realizaron en distintos puntos de la ciudad, abarcando los Barrios Quinta Ferré, Itatí y Universitario.
El resultado más destacado fue la aprehensión del ciudadano J.G.L., alias "Ventanita", mayor de edad y residente del Barrio Plácido Martínez. Se confirmó que este sujeto es parte de la banda investigada y poseería un pedido de captura vigente.