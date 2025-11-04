Tras tareas investigativas la Policía recuperó un Tv Smart recientemente sustraído

Efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Segunda Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido, finalmente lograron recuperar un televisor que habría sido denunciado como sustraído recientemente.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar
conocimiento en que un hombre habría sufrido el accionar delictivo, es por
ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con
observación de cámaras de seguridad existentes en la zona, lo que posibilitó recuperar
en inmediaciones de un descampado de Avenida Centenario y calle Pio X, un
Televisor Smart Tv de 42 Pulgadas modelo FTX, el cual sería de interés a la
causa que se investiga.
Lo recuperado fue trasladados a la citada dependencia policial, donde se
prosigue con los trámites que corresponden.