Tras un rápido accionar la Policía recuperó una bicicleta robada

En la mañana de hoy 21-11-25, efectivos policiales de la Comisaria Octava Urbana, realizando sus labores específicas y tras tomar conocimiento de un hecho delictivo por Avenida Wenceslao Domínguez, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar una bicicleta recientemente sustraída.
El procedimiento fue
realizado alrededor de las 07:00horas, cuando luego de ser alertados por el
Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la sustracción de una bicicleta – marca
Topo Mega-, realizaron un intenso rastrillaje en las inmediaciones, logrando
hallar y recuperar el rodado por calles Cádiz y Castelli, procediendo al
secuestro bajo las formalidades legales.
La bicicleta recuperada fue
puesta a disposición de la Unidad Fiscal en turno, siendo trasladada a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.