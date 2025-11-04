Un joven murió tras enfrentamiento a tiros en el B° Paloma de la Paz

Según las primeras averiguaciones efectuadas y la información preliminar
obtenida, del hecho los efectivos de la citada Comisaría, habrían tomado
conocimiento alrededor de las 01:00 horas, cuando aparentemente se habría
producido un altercado entre varias personas, producto del cual uno de ellos de
apellido Centurión -23- habría resultado con lesiones compatibles con las
producidas por proyectil de arma de fuego, en tanto, otro menor de 17 años fue
auxiliado y trasladado al mencionado hospital para su atención médica.
En ese marco, diversas áreas de la Policía se hallan abocados a las
labores de investigación en colaboración con la unidad fiscal en turno, a fin
de lograr la aprehensión de los presuntos autores, quienes en principio ya
estarían identificados.
Actualmente se llevan a cabo las diligencias de rigor del caso; desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este hecho.