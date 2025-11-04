martes, 4 de noviembre de 2025

Un joven murió tras enfrentamiento a tiros en el B° Paloma de la Paz

En horas de la madrugada de hoy 04-11-25, en inmediaciones de calles Francia y Valdespeña del Barrio Paloma de la Paz, por causas y circunstancias que se investigan, dos jóvenes habrían resultado con lesiones compatibles con la producidas por arma de fuego, razón por la cual  lamentablemente uno de ellos de 23 años habría perdido la vida y el otro de 17 años presentaría  lesiones que motivaron su traslado al Hospital Escuela de esta ciudad para su atención médica, en cuanto a los presuntos autores ya estaría identificados.

Según las primeras averiguaciones efectuadas y la información preliminar obtenida, del hecho los efectivos de la citada Comisaría, habrían tomado conocimiento alrededor de las 01:00 horas, cuando aparentemente se habría producido un altercado entre varias personas, producto del cual uno de ellos de apellido Centurión -23- habría resultado con lesiones compatibles con las producidas por proyectil de arma de fuego, en tanto, otro menor de 17 años fue auxiliado y trasladado al mencionado hospital para su atención médica.

En ese marco, diversas áreas de la Policía se hallan abocados a las labores de investigación en colaboración con la unidad fiscal en turno, a fin de lograr la aprehensión de los presuntos autores, quienes en principio ya estarían identificados.

Actualmente se llevan a cabo las diligencias de rigor del caso; desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este hecho.