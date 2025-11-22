Menor grave tras un siniestro vial

El joven debió ser trasladado a un centro de salud.
El hecho de transito sucedió alrededor de las 12:30 de ayer 21-11-25. Fue en la intersección de las calles Thames y San Francisco, del barrio San Marcelo de la capital correntina.
Uno de los ocupantes de la moto debió ser trasladado por del Servicio de Emergencia 107 al Hospital Pediátrico "Juan Pablo II".
Testigos afirmaron que el pequeño sufrió golpes en la cabeza. Por prevención, los profesionales que lo atendieron en el lugar decidieron trasladarlo junto a su madre.