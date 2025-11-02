Un motociclista murió tras un siniestro vial

El mismo, tuvo como protagonistas a una motocicleta marca Honda Cb1, en
la que venían a bordo tres jóvenes y era guiada por un joven de apellido Chávez
(21) y de acompañantes otro joven de apellido Torres (19) y una jovencita de
apellido Fernández (18) quienes aparentemente perdieron el control del rodado
cayendo pesadamente a la cinta asfáltica.
Como consecuencia del impacto los mismos fueron asistidos en el lugar
mientras que Torres, por su estado de gravedad fue derivado al hospital
Escuela, lugar donde dos horas más tarde se produce su fallecimiento.
Desconociéndose aún más detalles y pormenores al respecto.
Por el caso, se efectúan las diligencias y trámites de rigor correspondientes mientras que en la Comisaria Segunda Urbana; se inició la actuación sumarial pertinente.