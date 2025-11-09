Una mujer murió tras un siniestro vial en Goya

El hecho ocurrió este domingo por la madrugada en la ciudad de Goya. Una pareja que circulaba en una motocicleta Honda Tornado 250 cc, sin dominio colocado, protagonizó un violento derrape por causas que se investigan. El rodado terminó a unos 30 metros del lugar del impacto, informaron las autoridades que trabajaron el hecho.
Como consecuencia del siniestro, falleció en el lugar una mujer identificada como Belén Mercedes López, quien residía en la zona sur. En tanto el conductor, Walter Casco, domiciliado en el barrio 9 de Julio, fue trasladado al hospital local con lesiones de consideración.
Intervino personal de la Comisaría Primera de Goya, junto con peritos de la Unidad Regional II, quienes trabajan para establecer las circunstancias del caso.
Fuente: TNGoya