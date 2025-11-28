viernes, 28 de noviembre de 2025

Varios demorados en diferentes procedimientos

En horas la madrugada de hoy 28-11-25, efectivos policiales dependientes del departamento de distritos policiales y unidades operativos, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron cerca de las 03.30 horas, cuando hallándose de recorrida reciben un alerta del SIS 911, que un sujeto se dirigía por calle Niño Jesús y calle Necochea transportando un parabrisas, rápidamente se dirigen al lugar y localizar e identifican a esta persona, quien no supo justificar su presencia en el lugar como así tampoco la pertenencia de dicho parabrisas, tratándose de un hombre de 42 años de edad.

De igual forma, cerca de las 04.00 horas, demoraron a un hombre de 34 años edad, cuando se se encontraba merodeando, por Calle Lamadrid y Calle Rio Bermejo, causando intranquilidad en los transeúntes ocasionales, al proceder a identificar el mismo, no contaba con ninguna documentación que acredite su identidad como tampoco pudo justificar su presencia en el lugar, tras las primeras averiguaciones, se determinó que registraría antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

En tanto, cerca de las 05.30horas, sorprendieron y demoraron a un joven de 23 años de edad, en inmediaciones de calle Rio Juramento al 1700, quien se hallaba violentando un auto -Marca Fiat Tipo-.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.