Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
lo realizaron cerca de las 03.30 horas, cuando hallándose de recorrida reciben
un alerta del SIS 911, que un sujeto se dirigía por calle Niño Jesús y calle
Necochea transportando un parabrisas, rápidamente se dirigen al lugar y
localizar e identifican a esta persona, quien no supo justificar su presencia
en el lugar como así tampoco la pertenencia de dicho parabrisas, tratándose de
un hombre de 42 años de edad.
De igual forma, cerca de las
04.00 horas, demoraron a un hombre de 34 años edad, cuando se se encontraba
merodeando, por Calle Lamadrid y Calle Rio Bermejo, causando intranquilidad en
los transeúntes ocasionales, al proceder a identificar el mismo, no contaba con
ninguna documentación que acredite su identidad como tampoco pudo justificar su
presencia en el lugar, tras las primeras averiguaciones, se determinó que
registraría antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.
En tanto, cerca de las
05.30horas, sorprendieron y demoraron a un joven de 23 años de edad, en
inmediaciones de calle Rio Juramento al 1700, quien se hallaba violentando un
auto -Marca Fiat Tipo-.
Los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.