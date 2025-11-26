miércoles, 26 de noviembre de 2025

Varios demorados en distintos procedimientos

En horas de la noche de ayer y madrugada de hoy, efectivos policiales dependientes del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a varias personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron, cerca de las 23.30 horas, cuando en inmediaciones de Av. Juan Ramón Vidal y Las Heras, en momentos que se encontraban de recorrida, visualizan a un sujeto que se encontraba visualizado los vehículos estacionados, provocando inseguridad e intranquilidad a los transeúntes del lugar, lo cual se procedió a la demora del mismo, tratándose de un hombre de 32 años de edad.

De igual forma, cerca de la medianoche, en inmediaciones de Av. Ibera y calle Valerio Bonastre, visualizan a dos sujetos –mayores de edad-, que deambulaban por la zona, quienes al ser abordados no pudieron justificar su presencia en el lugar.

En tanto, cerca de las 03.30 horas, en intersección de calles Yatay y Basabilbaso, Pje Ámbae, en momento en que se encontraban realizando operativo de control vehicular e identificación de personas en jurisdicción de la comisaría décimo sexta, visualizan a un sujeto que se encontraba transportando un secarropas, quien al momento de abordarlo para su identificación, el mismo arroja el elemento, emprendiendo su huida por los techos de las casa del lugar seguidamente se procedió a hacer un perímetro en la zona para dar con el sujeto en cuestión, logrando finalmente su demora, tratándose de un joven –mayor de edad-.

Las personas demoradas fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.