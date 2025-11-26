Varios demorados en distintos procedimientos

El primero de los procedimientos
lo realizaron, cerca de las 23.30 horas, cuando en inmediaciones de Av. Juan
Ramón Vidal y Las Heras, en momentos que se encontraban de recorrida,
visualizan a un sujeto que se encontraba visualizado los vehículos estacionados,
provocando inseguridad e intranquilidad a los transeúntes del lugar, lo cual se
procedió a la demora del mismo, tratándose de un hombre de 32 años de edad.
De igual forma, cerca de la
medianoche, en inmediaciones de Av. Ibera y calle Valerio Bonastre, visualizan
a dos sujetos –mayores de edad-, que deambulaban por la zona, quienes al ser
abordados no pudieron justificar su presencia en el lugar.
En tanto, cerca de las 03.30
horas, en intersección de calles Yatay y Basabilbaso, Pje Ámbae, en momento en
que se encontraban realizando operativo de control vehicular e identificación
de personas en jurisdicción de la comisaría décimo sexta, visualizan a un
sujeto que se encontraba transportando un secarropas, quien al momento de
abordarlo para su identificación, el mismo arroja el elemento, emprendiendo su
huida por los techos de las casa del lugar seguidamente se procedió a hacer un
perímetro en la zona para dar con el sujeto en cuestión, logrando finalmente su
demora, tratándose de un joven –mayor de edad-.
Las personas demoradas fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.