Vialidad Nacional habilita el tramo de la ruta 12 refaccionada por el Gobierno provincial

SOCAVAMIENTO
El titular de Vialidad Nacional,
David Moulin, confirmó a El Litoral que se habiltará la ruta 12 que fue
reparada por el Gobierno provincial, a la altura de Itá Ibaté, por un
socavamiento que impidió el tránsito por una semana.
Desde este sábado a las 12 del
mediodía, Vialidad Nacional permitirá el tránsito por la Ruta Nacional 12, a la
altura del kilémetro 1.187, en cercanías a Itá Ibaté. La circulación por la vía
estuvo interrumpida desde el domingo 26, por el socavamiento de una
alcantarilla.
Vialidad Nacional constató que
los trabajos realizados por el Gobierno provincial fueron óptimos y por eso
habilitará el tránsito sobre la ruta, después de casi una semana sin
circulación por la zona debido al riesgo de derrumbe.
El Gobierno provincial intervino
en la zona y realizó los trabajos de reparación ante la falta de respuestas del
Vialidad Nacional. Las obras arrancaron el martes y concluyeron el jueves
Luis Cardoso, presidente de
Vialidad Provincial, detalló el procedimiento técnico utilizado para subsanar
el colapso. Explicó que primero se utilizó una excavadora para cortar el
escurrimiento del agua y poder intervenir en la zona afectada.
“Durante la noche (del miércoles)
se transportaron seis camiones con piedra y arena, además de cemento y agua,
para la elaboración de un hormigón H30 y H21, de alta densidad, que permitirá
rellenar toda la parte socavada”, precisó Cardoso.
Con la finalización de estas
tareas por parte de la Provincia, se espera la rápida inspección y autorización
de Vialidad Nacional para que el tramo pueda ser reabierto al tránsito de
vehículos.
