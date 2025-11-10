lunes, 10 de noviembre de 2025

Villa Olivari: La Policía atravesó esteros y caminos rurales para constatar el fallecimiento de un hombre

Isla San Alonso en la zona del Parque Iberá

En horas de la mañana de ayer 09-11-25, efectivos de la Comisaría distrito de Villa Olivari, debieron realizar un arduo desplazamiento a través de esteros y terrenos de difícil acceso para intervenir en un hecho registrado en zona rural de Loma Alta y Los Mojones, dentro del Parque de Reserva Iberá.

El personal policial, acompañado por un familiar del fallecido y el medico de policía, accedió al lugar luego de realizar un recorrido de dos horas a bordo de tractor, después 3 horas en canoas remolcados por caballos a través de los esteros atravesando aproximadamente 23 kilómetros atravesando caminos anegados, hasta arribar al inmueble zona rural de Loma Alta y Los Mojones, dentro del Parque de Reserva Iberá.

En el lugar, a unos trescientos metros de una vivienda rural, se halló el cuerpo sin vida de un hombre de 49 años de edad.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el lamentable suceso ocurrió, cuando presuntamente el hombre se disponía a abrir una tranquera luego de finalizar un rodeo de vacunos cuando se habría desplomado en el suelo.       

Ante tal circunstancia fue auxiliado por familiares que se encontraban en el lugar, pero ya nada se pudo hacer, por lo que luego al arribar la comisión policial que fue a verificar esta situación, se dio intervención al médico policial, quien realizó el correspondiente examen, el cual arrojo que la causal se habría dado por cuestiones naturales (paro cardio respiratorio no traumático).

Es por ello que ante la citada dependencia se continúan con las diligencias de rigor correspondientes.