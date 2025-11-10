Villa Olivari: La Policía atravesó esteros y caminos rurales para constatar el fallecimiento de un hombre

Isla San
Alonso en la zona del Parque Iberá
El personal policial, acompañado por un familiar
del fallecido y el medico de policía, accedió al lugar luego de realizar un
recorrido de dos horas a bordo de tractor, después 3 horas en canoas remolcados
por caballos a través de los esteros atravesando aproximadamente 23 kilómetros
atravesando caminos anegados, hasta arribar al inmueble zona rural de Loma Alta
y Los Mojones, dentro del Parque de Reserva Iberá.
En el lugar, a unos trescientos metros de una
vivienda rural, se halló el cuerpo sin vida de un hombre de 49 años de edad.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, el
lamentable suceso ocurrió, cuando presuntamente el hombre se disponía a abrir
una tranquera luego de finalizar un rodeo de vacunos cuando se habría
desplomado en el suelo.
Ante tal circunstancia fue auxiliado por
familiares que se encontraban en el lugar, pero ya nada se pudo hacer, por lo
que luego al arribar la comisión policial que fue a verificar esta situación,
se dio intervención al médico policial, quien realizó el correspondiente
examen, el cual arrojo que la causal se habría dado por cuestiones naturales
(paro cardio respiratorio no traumático).
Es por ello que ante la citada dependencia se
continúan con las diligencias de rigor correspondientes.