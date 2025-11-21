viernes, 21 de noviembre de 2025

Virasoro: Demoran a dos personas y secuestran carne faenada clandestinamente

En horas de la noche del miércoles 19-11-25, efectivos policiales de la Policía de seguridad rural y ecológica, tras ser alertados por llamado telefónico, y luego de diversos trabajos de investigación desplegados en conjunto con la unidad fiscal rural, posibilitó aprehender a dos hombres y secuestraron productos cárnicos que habrían sido faenados.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras verificar que en un campo por Ruta Provincial N°37, habría restos de faena y alambres cortados, y que pastajero habrían visto personas a caballo, en ese marco siguieron rastros que los llevó hasta el Barrio Las Olerías, tal es así que con la debida autorización diligenciaron una orden de allanamiento, en el cual procedieron a la aprehensión de quienes estarían sindicados como presuntos autores, y secuestraron carne que serían producto del hecho de “abigeato”.-

Los aprehendidos y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los tramites que corresponden.