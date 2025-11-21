Virasoro: Demoran a dos personas y secuestran carne faenada clandestinamente

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, tras verificar que en un campo por Ruta Provincial N°37, habría
restos de faena y alambres cortados, y que pastajero habrían visto personas a
caballo, en ese marco siguieron rastros que los llevó hasta el Barrio Las
Olerías, tal es así que con la debida autorización diligenciaron una orden de
allanamiento, en el cual procedieron a la aprehensión de quienes estarían sindicados
como presuntos autores, y secuestraron carne que serían producto del hecho de
“abigeato”.-
Los aprehendidos y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los tramites que corresponden.