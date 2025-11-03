lunes, 3 de noviembre de 2025

Visita del Jardín de Infantes N° 23 a la Jefatura de Policía por el Día de los Ángeles Somos

En la mañana de hoy 03-11-25, la Jefatura de Policía de Corrientes recibió la visita de los niños y docentes del Jardín de Infantes N°23 Misericordia, en el marco de la tradicional celebración del “Día de los Ángeles Somos”.

Durante la visita, los pequeños recorrieron las instalaciones de la Jefatura, siendo recibidos con alegría y afecto por personal policial de las distintas áreas, quienes compartieron un momento de encuentro, diálogo y camaradería con los niños y docentes.

En un ambiente de ternura y emoción, los niños ofrecieron su bendición y expresaron mensajes de afecto, mientras que los efectivos policiales correspondieron al gesto con el intercambio de golosinas, compartiendo juntos un momento de fraternidad y cercanía.