Visita del Jardín de Infantes N° 23 a la Jefatura de Policía por el Día de los Ángeles Somos

Durante la visita, los pequeños recorrieron las instalaciones de la Jefatura, siendo recibidos con alegría y afecto por personal policial de las distintas áreas, quienes compartieron un momento de encuentro, diálogo y camaradería con los niños y docentes.
En un ambiente de ternura y emoción, los niños ofrecieron su bendición y expresaron mensajes de afecto, mientras que los efectivos policiales correspondieron al gesto con el intercambio de golosinas, compartiendo juntos un momento de fraternidad y cercanía.