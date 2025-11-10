Yapeyú: La Policía realizará un importante operativo de seguridad por las fiestas patronales en honor a “San Martín de Tours”

Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente
con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a
través de la Dirección de Planeamiento y Operaciones de la Policía; la
Dirección General de Coordinación e Interior; la Unidad Regional IV° Paso de
los Libres; la Comisaria de Distrito Yapeyu y Guaviravi, la Dirección General
de Seguridad Vial, de la Dirección de grupos especiales; se ha dispuesto un
importante operativo de seguridad, en el marco de las celebraciones que se llevarán
a cabo, con motivo de las fiestas patronales en honor a “San Martín de tours”
Yapeyu – Corrientes, en dicha localidad, bajo el lema "IGLESIA
SANMARTINIANA, PEREGRINA DE ESPERANZA", que se llevará a cabo el 11 de
noviembre del año en curso, cuando tendrá concentrada principalmente su
actividad; previéndose una masiva concurrencia de feligreses, que llegarán a
dicha localidad por distintos medios (vehículos, motocicletas, a caballo, de a
pie, etc.).
Este Plan de Seguridad, se implementará antes,
durante y después de la culminación de todas las actividades religiosas
previstas, basándose en la distribución estratégica del recurso humano y
materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de
delitos; como así también la seguridad Vial y actuar ante cualquier
circunstancia que, amerite la intervención policial, para que los eventos se
desarrollan con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades
con los organizadores, otras fuerzas de seguridad y autoridades municipales, entre otras.
En este sentido y teniendo en cuenta, la gran
afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que en los
diferentes controles policiales y los distintos accesos de dicha localidad, se
advierta a los conductores, sobre este evento que se desarrollará en dicha
localidad, para que tomen las precauciones del caso.
Al respecto, se establecerá un corredor sanitario,
con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin
de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un
traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.
Por tal motivo, se solicita colaboración de las
personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del
evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las
indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de
mantener el orden y la seguridad pública.