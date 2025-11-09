Yapeyú: Un hombre murió tras ser apuñalado, hay un detenido

Según las primeras averiguaciones efectuadas y la información preliminar obtenida, en horas de la tarde de hoy 09-11-25, en un inmueble ubicado en el Paraje el Remanso por calle Caá Guazú, de la localidad de Yapeyú, por causas y circunstancias que se investigan, un hombre de apellido Palacios -mayor de edad-, habría resultado con una lesión compatible con la producida por arma blanca, la cual aparentemente habría sido provocado por otra persona, tras mantener algún tipo de altercado.
Ante tal circunstancia, el hombre lesionado fue auxiliado y trasladado al Hospital local, donde pese al esfuerzo de los facultativos, lamentablemente se produjo su deceso, en tanto, el presunto autor, contando con la valiosa colaboración de personal de la Comisaría de Tapebicuá tras un dispositivo de seguridad, fue rápidamente localizado y aprehendido, cuando se trasladaba en una camioneta -marca Volkswagen Saveiro-.
Al respecto, se dio intervención a la autoridad
fiscal en turno, llevándose a cabo las diligencias de rigor del caso; en tanto,
en la Comisaría de distrito Yapeyú se prosiguen con los trámites
correspondientes; desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este
hecho.