jueves, 11 de diciembre de 2025

Abrieron la inscripción para la Escuela de Oficiales de la Policía de Corrientes

A partir del 11 de diciembre del 2025, al 30 de diciembre del 2025, se encuentra abierta la Inscripción para los postulantes de ambos sexos, como aspirantes a cadetes de la “ XVI° Promoción de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana – LVII de Oficiales de Policía”, de una duración de 4 años, en la División Escuela de Policía “Gral. José Francisco de San Martín”, dependiente del Instituto Superior de Formación Policial.

En esta oportunidad, las documentaciones requeridas (Cartilla de Inscripción y declaración jurada), se podrá obtener escaneando el QR que se encuentra en el documento PDF y Flayer adjunto y por medio del cual, se accederá a la descarga de los archivos correspondientes.

Ante cualquier consulta, podrán comunicarse al teléfono 379-4501497 (solo Llamadas).