Abrieron la inscripción para la Escuela de Oficiales de la Policía de Corrientes

A partir del 11 de diciembre
del 2025, al 30 de diciembre del 2025, se encuentra abierta la Inscripción para
los postulantes de ambos sexos, como aspirantes a cadetes de la “ XVI°
Promoción de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana – LVII de Oficiales
de Policía”, de una duración de 4 años, en la División Escuela de Policía
“Gral. José Francisco de San Martín”, dependiente del Instituto Superior de
Formación Policial.
En esta oportunidad, las documentaciones
requeridas (Cartilla de Inscripción y declaración jurada), se podrá obtener
escaneando el QR que se encuentra en el documento PDF y Flayer adjunto y por
medio del cual, se accederá a la descarga de los archivos correspondientes.
Ante cualquier consulta, podrán comunicarse
al teléfono 379-4501497 (solo Llamadas).