Acto de cambio de abanderados de los aspirantes a cabo en la Unidad Regional II - Goya

En la tarde de ayer 12-12-25, se llevó a cabo el acto de cambio de abanderados de Aspirantes a cabo de la Escuela de Suboficiales Sargento Juan Bautista Cabral, dependientes de la Unidad Regional II- Goya, siendo los mismos, destacados como los mejores promedios de la promoción de la mencionada Unidad.
En la oportunidad, estuvieron
presentes el Señor Director del Instituto Superior Policía Comisario Mayor
Diego Sebastián González, la Directora de la Escuela de Suboficiales Comisario
Mayor Ana Luz Romero, Director de la Unidad Regional II, Comisario Mayor Valentín
Morales, jefes de distintas dependencias, personal superior, subalterno y
familiares.