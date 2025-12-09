martes, 9 de diciembre de 2025

Acto de egreso y jura de bandera de 665 nuevos cabos de la Policía de Corrientes

INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL SANTA CATALINA

En horas de la mañana de hoy 09-12-25-, pasadas las 08:30 horas, en las instalaciones del Instituto de Formación policial Santa Catalina, se llevó cabo el “Acto de Egreso y Jura de la Bandera de los nuevos 665 cabos de la VI° promoción de Policía, de la División Escuela de Suboficiales Sgto. Juan Bautista Cabral”.

El acto, estuvo presidido por el Sr. Gobernador de la Provincia de Corrientes Dr. Gustavo Adolfo Valdes, el vicegobernador Dr. Nestor Pedro Braillard Poccard, el Ministro de Seguridad Dr. Alfredo Vallejos, demas ministros y subsecretarios de Gobierno, el Sr. Jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamon, el Subsecretario de Seguridad Crio Gral ® Osvaldo De los Santos García; el vice intendente de la ciudad Dr. Emilio Lanari, Sr. Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Dario Aceval, otras Autoridades del Gobierno Provincial; encontrándose presentes también representantes del poder Judicial; Sres. Directores Generales integrantes del Estado Mayor Policial, representantes de Fuerza Armadas y de Seguridad Nacional y Provinciales, Señores Ex Jefes y Ex Subjefes de la Policía de Ctes., Sres. Directores, Jefes de Divisiones, Jefes de Unidades Especiales, Jefes de Comisarías del área Capital, representantes del Circulo de Oficiales y suboficiales de la Policía, el capellán de la Institución Policial Pbro. Guillermo Danuzo, Profesores; Personal Superior y Subalterno de la Institución Policial en actividad y en situación de retiro, invitados especiales, familiares, medios de prensa y público en general.

Tras el saludo protocalar, se realizó la entonación del himno nacional argentino, luego una invocación religiosa y bendición por parte del capellan mayor de la institución Pbro. Guillermo Danuzo, la directora de la Escuela de Suboficiales Crio. My. Lic. Ana María Luz Romero, tomo juramente de fidelidad a la bandera a los nuevos cabos de Policía.

Posteriormente se dirigió a los presentes el Jefe de Policía, quien en primer término se refirio a los egresados, destacando el esfuerzo y felicitando por el logro obtenido, a la vez, los instó a que se manejen con rectitud, compromiso y vocación de servicio, tras lo cual, expresó un agradecimiento al señor gobernador de la provincia, por el compromiso a lo largo de su gestión, durante estos 8 años en el cual estuvo como gobernador, señalando las distintas areas de la Policía que se ha mejorado, desde equipamientos, tecnología, la adquisición de nuevos móviles, moderna infraestructura, incorporación de personal, capacitación y profesionalización, entre otros aspectos; haciendo luego lo propio, el Gobernador de la Provincia de Corrientes, quien felicito a los flamentes egresados, haciendo incapie, en que vistan el uniforme con honor, y que sepan que han ingresado a una institucion con valores y con un legado historico valioso, siempre al servicio de la comunidad.

Para finalizar se realizó la entrega de premios al merito y certificados correspondientes a todos los flamantes egresados, que corresponden al area capital y de las siete unidades regionales, donde también se han realizado los cursos de capacitación y profesionalización.