Acto de egreso y jura de bandera de 665 nuevos cabos de la Policía de Corrientes

INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL SANTA CATALINA
El acto, estuvo presidido por el
Sr. Gobernador de la Provincia de Corrientes Dr. Gustavo Adolfo Valdes, el
vicegobernador Dr. Nestor Pedro Braillard Poccard, el Ministro de Seguridad Dr.
Alfredo Vallejos, demas ministros y subsecretarios de Gobierno, el Sr. Jefe de
Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamon, el Subsecretario de
Seguridad Crio Gral ® Osvaldo De los Santos García; el vice intendente de la
ciudad Dr. Emilio Lanari, Sr. Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Dario
Aceval, otras Autoridades del Gobierno Provincial; encontrándose presentes
también representantes del poder Judicial; Sres. Directores Generales integrantes
del Estado Mayor Policial, representantes de Fuerza Armadas y de Seguridad
Nacional y Provinciales, Señores Ex Jefes y Ex Subjefes de la Policía de Ctes.,
Sres. Directores, Jefes de Divisiones, Jefes de Unidades Especiales, Jefes de
Comisarías del área Capital, representantes del Circulo de Oficiales y
suboficiales de la Policía, el capellán de la Institución Policial Pbro.
Guillermo Danuzo, Profesores; Personal Superior y Subalterno de la Institución
Policial en actividad y en situación de retiro, invitados especiales,
familiares, medios de prensa y público en general.
Tras el saludo protocalar, se
realizó la entonación del himno nacional argentino, luego una invocación
religiosa y bendición por parte del capellan mayor de la institución Pbro.
Guillermo Danuzo, la directora de la Escuela de Suboficiales Crio. My. Lic. Ana
María Luz Romero, tomo juramente de fidelidad a la bandera a los nuevos cabos
de Policía.
Posteriormente se dirigió a los
presentes el Jefe de Policía, quien en primer término se refirio a los
egresados, destacando el esfuerzo y felicitando por el logro obtenido, a la vez,
los instó a que se manejen con rectitud, compromiso y vocación de servicio,
tras lo cual, expresó un agradecimiento al señor gobernador de la provincia,
por el compromiso a lo largo de su gestión, durante estos 8 años en el cual
estuvo como gobernador, señalando las distintas areas de la Policía que se ha
mejorado, desde equipamientos, tecnología, la adquisición de nuevos móviles, moderna
infraestructura, incorporación de personal, capacitación y profesionalización,
entre otros aspectos; haciendo luego lo propio, el Gobernador de la Provincia
de Corrientes, quien felicito a los flamentes egresados, haciendo incapie, en
que vistan el uniforme con honor, y que sepan que han ingresado a una
institucion con valores y con un legado historico valioso, siempre al servicio
de la comunidad.
Para finalizar se realizó la entrega de premios al merito y certificados correspondientes a todos los flamantes egresados, que corresponden al area capital y de las siete unidades regionales, donde también se han realizado los cursos de capacitación y profesionalización.