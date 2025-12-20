Acto de Jura de Bandera y Egreso de 198 nuevos Oficiales Subayudantes de la Policía, Técnicos en Seguridad Pública y Ciudadana

COMPLEJO
FORMATIVO POLICIAL “SANTA CATALINA”
El Acto, estuvo presidido por el Sr. Gobernador de
la Provincia de Corrientes Dn. Juan Pablo Valdes, el Sr. Jefe de Policía, Crio.
Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el Ministro de Seguridad Dn Gaya Adán;
encontrándose presentes también el Sr. Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter
Dario Aceval, otras Autoridades del Gobierno Provincial; Sres. Directores
Generales integrantes del Estado Mayor Policial, Representantes de Fuerza
Armadas y de Seguridad Nacional y Provinciales, Señores Ex Jefes y Ex Subjefes
de la Policía de Ctes., Sres. Directores, Jefes de Divisiones, Jefes de
Unidades Especiales, Jefes de Comisarías del área Capital, Señores Presidentes
del Círculo de Oficiales y del Círculo de Suboficiales de la Policía de
Corrientes, el capellán de la Institución Policial Pbro. Guillermo Danuzo,
Señores Profesores del Instituto Superior de Formación Policial; Personal
Superior y Subalterno de la Institución Policial en actividad y en situación de
retiro, invitados especiales, familiares, medios de prensa y público en
general.
En la oportunidad, primeramente, se dirigió a los
presentes el Sr. Jefe de Policía, quien resaltó la importancia del egreso de
los flamantes oficiales de policía, destacando que los nuevos oficiales no solo
adquirieron conocimientos técnicos y tácticos, sino también valores como la
disciplina, la responsabilidad y el respeto por las normas legales vigentes,
deseándoles también éxito en esta nueva etapa; haciendo luego lo propio, el Sr.
Ministro de Seguridad destaco que la formación en la escuela de Policía es
clave para garantizar funcionarios policiales capacitados, comprometidos y
preparados para proteger y servir a nuestra comunidad, resaltó la trayectoria,
disciplina y vocación de servicio de los egresados, y por último el Gobernador
de la Provincia de Corrientes, felicitó a los flamantes egresados y agradeció a
sus familiares por la entrega y acompañamiento, destacando a su vez el valor
que significa la incorporación de los nuevos oficiales a la Institución
policial que redundará en pos de la seguridad pública, instándolos a conducirse
con profesionalismo y compromiso, continuando con su capacitación en busca de
una policía más moderna y aseguró el acompañamiento del Gobierno provincial en
materia de capacitación, profesionalización y equipamiento.
Posteriormente, los Oficiales Subayudantes Técnicos en Seguridad Pública y Ciudadana egresados prestaron juramento de fidelidad a la Bandera Nacional, para luego continuar con la entrega de los respectivos Despachos y Sables, y además se otorgaron premios y distinciones a los oficiales más destacados de la promoción, quienes, tras cuatro años de intensa y completa formación académica, cumplieron con todas las exigencias establecidas para el ejercicio profesional en el ámbito de la seguridad, conforme al nuevo plan de estudios oportunamente dispuesto.