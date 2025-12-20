sábado, 20 de diciembre de 2025

Acto de Jura de Bandera y Egreso de 198 nuevos Oficiales Subayudantes de la Policía, Técnicos en Seguridad Pública y Ciudadana

COMPLEJO FORMATIVO POLICIAL “SANTA CATALINA”

En horas de la tarde de ayer 19-12-25, pasadas las 19:00 horas, en las instalaciones del Complejo Formativo Policial “Santa Catalina”, se llevó cabo el “Acto de Jura de Bandera y Egreso de la “XIII° Promoción de Oficiales Subayudantes Técnicos en Seguridad Pública y Ciudadana de la División Escuela de Policía Gral. José Francisco de San Martín” del Instituto Superior de Formación Policial.

El Acto, estuvo presidido por el Sr. Gobernador de la Provincia de Corrientes Dn. Juan Pablo Valdes, el Sr. Jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, el Ministro de Seguridad Dn Gaya Adán; encontrándose presentes también el Sr. Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Dario Aceval, otras Autoridades del Gobierno Provincial; Sres. Directores Generales integrantes del Estado Mayor Policial, Representantes de Fuerza Armadas y de Seguridad Nacional y Provinciales, Señores Ex Jefes y Ex Subjefes de la Policía de Ctes., Sres. Directores, Jefes de Divisiones, Jefes de Unidades Especiales, Jefes de Comisarías del área Capital, Señores Presidentes del Círculo de Oficiales y del Círculo de Suboficiales de la Policía de Corrientes, el capellán de la Institución Policial Pbro. Guillermo Danuzo, Señores Profesores del Instituto Superior de Formación Policial; Personal Superior y Subalterno de la Institución Policial en actividad y en situación de retiro, invitados especiales, familiares, medios de prensa y público en general.

En la oportunidad, primeramente, se dirigió a los presentes el Sr. Jefe de Policía, quien resaltó la importancia del egreso de los flamantes oficiales de policía, destacando que los nuevos oficiales no solo adquirieron conocimientos técnicos y tácticos, sino también valores como la disciplina, la responsabilidad y el respeto por las normas legales vigentes, deseándoles también éxito en esta nueva etapa; haciendo luego lo propio, el Sr. Ministro de Seguridad destaco que la formación en la escuela de Policía es clave para garantizar funcionarios policiales capacitados, comprometidos y preparados para proteger y servir a nuestra comunidad, resaltó la trayectoria, disciplina y vocación de servicio de los egresados, y por último el Gobernador de la Provincia de Corrientes, felicitó a los flamantes egresados y agradeció a sus familiares por la entrega y acompañamiento, destacando a su vez el valor que significa la incorporación de los nuevos oficiales a la Institución policial que redundará en pos de la seguridad pública, instándolos a conducirse con profesionalismo y compromiso, continuando con su capacitación en busca de una policía más moderna y aseguró el acompañamiento del Gobierno provincial en materia de capacitación, profesionalización y equipamiento.

Posteriormente, los Oficiales Subayudantes Técnicos en Seguridad Pública y Ciudadana egresados prestaron juramento de fidelidad a la Bandera Nacional, para luego continuar con la entrega de los respectivos Despachos y Sables, y además se otorgaron premios y distinciones a los oficiales más destacados de la promoción, quienes, tras cuatro años de intensa y completa formación académica, cumplieron con todas las exigencias establecidas para el ejercicio profesional en el ámbito de la seguridad, conforme al nuevo plan de estudios oportunamente dispuesto.