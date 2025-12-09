Allanamiento en el B° Lomas del Mirador: La Policía demoró a 10 personas, uno tenía pedido de detención

En horas de la mañana de ayer 08-12-25, personal policial de la Unidad Especial Antiarrebatos, diligencio una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Lomas del Mirador, en el cual demoraron a un total de 10 personas, uno de ellos tendría pedido de detención por parte de la justicia.
El procedimiento, lo concretaron luego de llevar adelante en el marco
legal de un legajo judicial en trámite, iniciada por supuesto robo calificado,
registrado días atrás.
Las personas demoradas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la mencionada unidad a fin de continuar con las diligencias del caso.