Allanamientos en el B° Parque Cadenas: La Policía secuestró dinero, armas y elementos de dudosa procedencia

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación y en relación a una causa iniciada en la Comisaria Decima, llevaron adelante trabajos investigativos, lo que permitió en la jornada de hoy 05-12-25 diligenciar en forma conjunta con el personal PAR, GTO, K9 y Destacamento San Marcos un total de tres órdenes de allanamientos en domicilios ubicados en el barrio Parque Cadena.
En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar
armas de fuego, dinero en efectivo de dudosa procedencia, tarjetas de débito y
crédito; así también documentaciones retenidas indebidamente, los cuales
tendrían relación con el hecho que se investiga.
Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y
trasladados hasta la mencionada Unidad a fin de continuar con las diligencias
del caso.