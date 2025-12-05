viernes, 5 de diciembre de 2025

Allanamientos en el B° Parque Cadenas: La Policía secuestró dinero, armas y elementos de dudosa procedencia

Efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación y en relación a una causa iniciada en la Comisaria Decima, llevaron adelante trabajos investigativos, lo que permitió en la jornada de hoy 05-12-25 diligenciar en forma conjunta con el personal PAR, GTO, K9 y Destacamento San Marcos un total de tres órdenes de allanamientos en domicilios ubicados en el barrio Parque Cadena.

En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar armas de fuego, dinero en efectivo de dudosa procedencia, tarjetas de débito y crédito; así también documentaciones retenidas indebidamente, los cuales tendrían relación con el hecho que se investiga.

Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada Unidad a fin de continuar con las diligencias del caso.