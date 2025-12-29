Asisten y evacúan a la población correntina afectada por el temporal

Hasta el momento, alrededor de 413 personas fueron evacuadas y alojadas en escuelas y gimnasios municipales.
Actualmente, Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina intercambian información y monitorean la crecida de los ríos Paraná y Uruguay, los cuales pueden generar situaciones críticas en las poblaciones costeras.
Durante los últimos días, diferentes lugares de la provincia de Corrientes atravesaron una situación climática que superó ampliamente los promedios históricos, causada por las fuertes e intensas lluvias. Las mismas provocaron que algunos sectores registren 300 milímetros de agua, saturación del suelo, colapso de los desagües pluviales, anegamientos como así también interrupciones de los servicios de transporte y energía eléctrica.
La rápida acción del personal de la Agrupación III "Corrientes" como así también Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Bomberos y Policía de las distintas jurisdicciones, permitieron poner a salvo a aproximadamente 413 personas, quienes fueron trasladadas hacia los albergues ante una posible crecida de los ríos Paraná y Uruguay.
Además, de realizar las evacuaciones de los damnificados, los funcionarios utilizaron los medios de la Fuerza para transportar materiales, insumos y efectos hacia los centros de refugios, efectuaron asimismo tareas de seguridad ciudadana en las zonas afectadas al igual que acciones de prevención y seguridad vial.
El Comité de Crisis sigue llevando a cabo distintas tareas en sectores urbanos y rurales, ya que continúa la acumulación crítica de agua, cortes de calles, dificultades de movilidad y afectación de servicios.