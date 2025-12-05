viernes, 5 de diciembre de 2025

Bella Vista: Rápido accionar, la Policía evitó la faena de animal vacuno

En la jornada de ayer 04-12-25, efectivos policiales de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de Bella Vista, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y tras ser alertados de movimientos extraños en un campo, se dirigen rápidamente, y logran evitar una faena de animal vacuno.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando toman conocimiento que en un campo del paraje Lomas Este de esa ciudad, personas de identidad desconocida habrían ingresado con aparentes intenciones delictivas, ante lo cual se dirigen de inmediato al lugar y tras un rastrillaje, logran hallar maneado a un animal vacuno de la categoría ternera, de unos 210 kg, la cual se presume que la habría dejado lista para ser faenada.

En este sentido, se destaca la rápida acción policial, junto a vecinos y el propietario, logrando evitar que se produzca el presunto hecho de abigeato, todo lo cual se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.