Bella Vista: Rápido accionar, la Policía evitó la faena de animal vacuno

En la jornada de ayer 04-12-25,
efectivos policiales de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de
Bella Vista, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y tras ser
alertados de movimientos extraños en un campo, se dirigen rápidamente, y logran
evitar una faena de animal vacuno.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando toman conocimiento que en un campo del paraje
Lomas Este de esa ciudad, personas de identidad desconocida habrían ingresado
con aparentes intenciones delictivas, ante lo cual se dirigen de inmediato al
lugar y tras un rastrillaje, logran hallar maneado a un animal vacuno de la
categoría ternera, de unos 210 kg, la cual se presume que la habría dejado
lista para ser faenada.
En este sentido, se destaca la rápida acción policial, junto a vecinos y el propietario, logrando evitar que se produzca el presunto hecho de abigeato, todo lo cual se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.