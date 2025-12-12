viernes, 12 de diciembre de 2025

Buscan a una menor que se ausentó del Hogar María de Nazareth

A través de la presente Gacetilla, solicitamos a los distintos medios de comunicación la valiosa colaboración con la finalidad que pueda ser reflejado-publicado referente a una solicitud enviada desde la Comisaría Primera de la mujer y el menor, el día de hoy 12-12-2025, conforme a Oficio Judicial N° 43686 emitido por el Juzagdo de Familia, Niñez y Adolescencia N° 6 a cargo de la Dra. Pierina Ramirez, de donde se solicita la colaboración para dar difusión respecto a la búsqueda y localización de la menor identificada como *MARÍA ITATÍ SILVA, de 16 años de edad*, quien se habria ausentado del Hogar "María de Nazareth" desde la fecha 14-10-25, sin que hasta el momento se tenga novedades sobre su actual paradero. Cabe señalar que oportunamente ya se había enviado también por ésta vía el pedido de colaboración para la búsqueda al respecto y la activación de las tareas operativas. 

En este contexto también la autoridad judicial ha pedido colaboración a las demás fuerzas de seguridad provincial y nacional, como así también al programa de “Alerta Sofia” ante el ministerio de seguridad de la nación.

Sus características físicas son las siguientes: cabello negro a la altura del hombro con flequillo, test morena, de 1,60 de altura aproximada. VESTÍA: calza negra corta, top blanco, buzo de color negro y zapatillas blancas. SEÑAS PARTICULARES: no posee. 

Es por ello, que independientemente de la labor de búsqueda que ésta realizando la Policía, se solicita la colaboración a los distintos medios periodísticos para su publicación y de esa manera dar a conocer a la población en general, para que aquellas personas que puedan aportar datos ciertos y que ayuden a lograr localizar a esta menor, puedan hacerlo ante la citada Comisaría nro. 3794-505110; o la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.