Buscan a una menor que se ausentó del Hogar María de Nazareth

En este contexto también la autoridad judicial ha pedido colaboración a las demás fuerzas de seguridad provincial y nacional, como así también al programa de “Alerta Sofia” ante el ministerio de seguridad de la nación.
Sus características físicas son las siguientes: cabello negro a la altura del hombro con flequillo, test morena, de 1,60 de altura aproximada. VESTÍA: calza negra corta, top blanco, buzo de color negro y zapatillas blancas. SEÑAS PARTICULARES: no posee.
Es por ello, que independientemente de la labor de búsqueda que ésta realizando la Policía, se solicita la colaboración a los distintos medios periodísticos para su publicación y de esa manera dar a conocer a la población en general, para que aquellas personas que puedan aportar datos ciertos y que ayuden a lograr localizar a esta menor, puedan hacerlo ante la citada Comisaría nro. 3794-505110; o la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.