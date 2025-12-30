martes, 30 de diciembre de 2025

Colonia Libertad: Menor de 14 años murió tras un siniestro vial en Ruta Nacional 14

En horas de la mañana de hoy 30-12-25, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Colonia Libertad, tomaron conocimiento que por Ruta Nacional 14 km 435 aproximadamente, por causas que se tratan de determinar se habría producido un siniestro vial con consecuencia fatal.

Conforme a las primeras averiguaciones, el siniestro se habría registrado alrededor de las 06.00 horas, y tuvo como protagonista a una motocicleta –marca Yamaha FZ-, en el que circulaban un hombre de 50 años de edad y un menor de 14 años, quienes por causas que se tratan de establecer tras perder el control del rodado habrían colisionado contra el guardarrail.

A consecuencia de ello, el menor habría fallecido en el lugar, en tanto, el hombre fue auxiliado y trasladado al Hospital de Monte Caseros donde tras ser examinado se determinó que presentaba lesiones de carácter graves.

En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto en la citada dependencia policial, se prosigue con los trámites que corresponden.