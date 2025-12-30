Colonia Libertad: Menor de 14 años murió tras un siniestro vial en Ruta Nacional 14

Conforme a las primeras averiguaciones, el
siniestro se habría registrado alrededor de las 06.00 horas, y tuvo como
protagonista a una motocicleta –marca Yamaha FZ-, en el que circulaban un
hombre de 50 años de edad y un menor de 14 años, quienes por causas que se
tratan de establecer tras perder el control del rodado habrían colisionado
contra el guardarrail.
A consecuencia de ello, el menor habría fallecido
en el lugar, en tanto, el hombre fue auxiliado y trasladado al Hospital de
Monte Caseros donde tras ser examinado se determinó que presentaba lesiones de
carácter graves.
En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto en la citada dependencia policial, se prosigue con los trámites que corresponden.