martes, 9 de diciembre de 2025

Cumplió 24 años la Segunda Promoción de Cabos de la Policía de Corrientes

En la jornada de ayer 8 de diciembre, se conmemora el 24 º Aniversario de la Segunda Promoción de Cabos de la Policía de Corrientes, fecha significativa que evoca el compromiso asumido por quienes integran dicha promoción desde su egreso y hasta la actualidad.

Cabe mencionar que los mismos fueron nombrados mediante el Decreto 2165/01, egresando en esa oportunidad un total de 160 funcionarios.

Por tal motivo, desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, hacen llegar un afectuoso y respetuoso saludo a todos los que integran esta promoción, destacando con especial reconocimiento la vocación, entrega y profesionalismo que cada uno demuestra diariamente en el cumplimiento de sus funciones, contribuyendo al mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de todos los correntinos.

En este nuevo aniversario, se pone de relieve el honor del servicio, la constancia y la dedicación que han caracterizado el desempeño de esta promoción a lo largo de estos 24 años, renovando el compromiso institucional de acompañar y fortalecer la labor que desarrollan en toda la provincia.