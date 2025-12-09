Cumplió 24 años la Segunda Promoción de Cabos de la Policía de Corrientes

Cabe mencionar que los mismos fueron nombrados mediante el Decreto
2165/01, egresando en esa oportunidad un total de 160 funcionarios.
Por tal motivo, desde el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de
Policía, hacen llegar un afectuoso y respetuoso saludo a todos los que integran
esta promoción, destacando con especial reconocimiento la vocación, entrega y
profesionalismo que cada uno demuestra diariamente en el cumplimiento de sus
funciones, contribuyendo al mantenimiento del orden público, la seguridad
ciudadana y la protección de los derechos de todos los correntinos.
En este nuevo aniversario, se pone de relieve el honor del servicio, la constancia y la dedicación que han caracterizado el desempeño de esta promoción a lo largo de estos 24 años, renovando el compromiso institucional de acompañar y fortalecer la labor que desarrollan en toda la provincia.