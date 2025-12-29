Curuzú Cuatiá: Detienen a un sujeto tras varios hechos delictivos

Efectivos policiales de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá en el marco de varios hechos delitos que se investigan por supuesto hurto y robo, tras una eficaz tarea investigativa, lograron identificar y dar con el supuesto autor de estos hechos.
El procedimiento se concretó,
luego de que los efectivos tomaran conocimiento de los ilícitos, realizando
amplias tareas investigativas y la inspección de cámaras de seguridad,
posibilitó en la tarde de ayer 28-12-25, en las esquinas de las Avenidas Laprida
y Don Bosco, la aprehensión de un joven mayor de edad -alias Gordo-.
El aprehendido fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la Comisaría de Distrito Primera de Curuzú Cuatiá, donde se prosiguieron con los trámites pertinentes.