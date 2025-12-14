Demoran a dos jóvenes y secuestran una moto de dudosa procedencia

En horas de la tarde de ayer 13-12-25, personal policial dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 4, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, más precisamente por inmediaciones de calles Las Dalias y Las Camelias demoraron a dos jóvenes y secuestraron una motocicleta de 110cc.
El
procedimiento, lo concretaron luego de observar a los mismos, circulando a
bordo de una motocicleta –marca Honda Wave- observando detenidamente a los
transeúntes, ocasionando intranquilidad a los mismos; además al momento del
procedimiento, los mismos no contaban con documentaciones que acredite la
propiedad del rodado.
Los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con los trámites del caso.