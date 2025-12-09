martes, 9 de diciembre de 2025

Demoran a dos sujetos por merodeo

Efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus patrullajes preventivos, en diferentes procedimientos demoraron a dos personas por merodeo.

El primer procedimiento fue realizado por calles Los Alpes y Mercedita, donde los citados efectivos divisaron a un hombre -mayor de edad- observando el interior de los vehículos estacionados de la zona, por lo que al proceder a su identificación, el mismo no supo justificar su presencia ni accionar en la zona, siendo posteriormente demorado.

De igual forma, cerca de las 15:00 horas del 07-12-25, hallándose por la Avenida del IV Centenario y calle Neuquén, los efectivos fueron alertados por transeúntes, acerca de un joven con aparentes intenciones delictivas, por lo que tras realizar recorridas en las inmediaciones, lograron identificar y demorar a un hombre -alias Leo, mayor de edad- quien en su poder llevaba un bidón de líquido refrigerante, el cual no supo justificar su procedencia.

Los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes, dónde se continuaron con los trámites de rigor.