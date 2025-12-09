Demoran a dos sujetos por merodeo

El primer procedimiento fue realizado por calles Los Alpes y Mercedita,
donde los citados efectivos divisaron a un hombre -mayor de edad- observando el
interior de los vehículos estacionados de la zona, por lo que al proceder a su
identificación, el mismo no supo justificar su presencia ni accionar en la
zona, siendo posteriormente demorado.
De igual forma, cerca de las 15:00 horas del 07-12-25, hallándose por la
Avenida del IV Centenario y calle Neuquén, los efectivos fueron alertados por
transeúntes, acerca de un joven con aparentes intenciones delictivas, por lo
que tras realizar recorridas en las inmediaciones, lograron identificar y
demorar a un hombre -alias Leo, mayor de edad- quien en su poder llevaba un
bidón de líquido refrigerante, el cual no supo justificar su procedencia.
Los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales
correspondientes, dónde se continuaron con los trámites de rigor.