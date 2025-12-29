lunes, 29 de diciembre de 2025

Demoran a dos sujetos y secuestran hierros de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 28-12-25, efectivos policiales de la Comisaría quinta urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos sujetos que llevaban consigo cinco barras de hierro, que no pudieron acreditar su propiedad ni procedencia.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando encontrándose en inmediaciones de calles Estados Unidos y Pasaje Virgen del Rosario del Barrio Belgrano, observan a dos sujetos –mayores de edad-, llevando consigo 5 barras de los hierros de construcción, los cuales no pudieron acreditar su propiedad como su procedencia, procediendo a la demora de los mismos.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.