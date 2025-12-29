Demoran a dos sujetos y secuestran hierros de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 28-12-25, efectivos policiales de la Comisaría quinta urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a dos sujetos que llevaban consigo cinco barras de hierro, que no pudieron acreditar su propiedad ni procedencia.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cuando encontrándose en inmediaciones de calles Estados Unidos y
Pasaje Virgen del Rosario del Barrio Belgrano, observan a dos sujetos –mayores
de edad-, llevando consigo 5 barras de los hierros de construcción, los cuales
no pudieron acreditar su propiedad como su procedencia, procediendo a la demora
de los mismos.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.