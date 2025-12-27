Demoran a un hombre armado con un revolver

Hoy 27-12-25, en horas de la madrugada, personal policial dependientes de la Comisaria Décimo Cuarta urbana, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos, demoraron a un hombre mayor de edad y en poder del mismo secuestraron un arma de fuego.
El procedimiento, lo concretaron los citados
efectivos por Avenida Maipú, km 5, donde identificaron y demoraron a un hombre
que circulaba a bordo de una bicicleta y tras realizarle el palpado de
seguridad correspondiente, se determinó que el mismo poseía entre sus prendas
un arma de fuego –tipo revolver-.
Al respecto, la persona demorada y el elemento
secuestrado fue trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con
la diligencias y trámites correspondientes.