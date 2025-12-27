sábado, 27 de diciembre de 2025

Demoran a un hombre armado con un revolver

Hoy 27-12-25, en horas de la madrugada, personal policial dependientes de la Comisaria Décimo Cuarta urbana, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos, demoraron a un hombre mayor de edad y en poder del mismo secuestraron un arma de fuego.

El procedimiento, lo concretaron los citados efectivos por Avenida Maipú, km 5, donde identificaron y demoraron a un hombre que circulaba a bordo de una bicicleta y tras realizarle el palpado de seguridad correspondiente, se determinó que el mismo poseía entre sus prendas un arma de fuego –tipo revolver-.

Al respecto, la persona demorada y el elemento secuestrado fue trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con la diligencias y trámites correspondientes.