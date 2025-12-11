Demoraron a dos jóvenes que arrastraban una moto de dudosa procedencia

Personal policial dependiente del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 4, procedieron a la identificación y posterior demora de dos jóvenes mayores de edad, en zonas del barrio San Gerónimo, momentos en que fueron observados llevando a rastras una motocicleta de dudosa procedencia.
El procedimiento, lo concretaron más
precisamente por Avenidas JR Fernández y Armenia, siendo la motocicleta
secuestrada –de marca Honda Biz-; asimismo, tras las primeras averiguaciones
efectuadas se logró determinar que uno de los demorados contaría con
antecedentes por delitos contra la propiedad.
Los demorados y la motocicleta secuestrada
fueron trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional 16ta donde se llevan a
cabo las diligencias al respecto.